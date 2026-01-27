Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу

«Для краснодарского аэропорта введённые ограничения дополнительные. Согласно действующему NOTAM, аэродром Пашковский принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 (по Москве)», — добавляется в тексте.
Между тем, московские аэропорты продолжают работу в условиях непогоды, ограничения введены только в Шереметьево. Как сообщили в авиагавани, там приём воздушных судов был приостановлен с 09:00 до 12:00 мск из-за неблагоприятных метеоусловий, авиакомпании в связи с этим корректируют расписание рейсов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.