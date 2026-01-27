Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу

Между тем, московские аэропорты продолжают работу в условиях непогоды, ограничения введены только в Шереметьево. Как сообщили в авиагавани, там приём воздушных судов был приостановлен с 09:00 до 12:00 мск из-за неблагоприятных метеоусловий, авиакомпании в связи с этим корректируют расписание рейсов.