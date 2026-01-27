Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу

В аэропортах Геленджика и Краснодара объявлены ограничения на совершение полётов, меры вводятся в целях обеспечения безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Для краснодарского аэропорта введённые ограничения дополнительные. Согласно действующему NOTAM, аэродром Пашковский принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 (по Москве)», — добавляется в тексте.

Между тем, московские аэропорты продолжают работу в условиях непогоды, ограничения введены только в Шереметьево. Как сообщили в авиагавани, там приём воздушных судов был приостановлен с 09:00 до 12:00 мск из-за неблагоприятных метеоусловий, авиакомпании в связи с этим корректируют расписание рейсов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.