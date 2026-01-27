Курировала схемы махинаций: в чем подозревают бывшего замглавы Кубани Минькову

Экс-замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве. Она может быть замешана в махинациях с недвижимостью региональных министерств здравоохранения и образования. Женщина курировала проекты, над которыми работали ранее задержанные чиновники. В день задержания обыски прошли в Минздраве Кубани. Чем известна Минькова и в чем конкретно ее подозревают — в материале «Вечерней Москвы».
Задержание Миньковой и обыски в Минздраве Кубани.
Во вторник, 27 января, к бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Анне Миньковой нагрянули с обысками сотрудники ФСБ. Вскоре экс-чиновницу задержали и доставили в здание кубанской администрации для проведения следственных действий. Меру пресечения ей пока не избирали.
По данным ТАСС, Минькову подозревают в неких коррупционных преступлениях. РИА Новости уточняет, что женщина может быть замешана в мошенничестве в сфере здравоохранения региона. В правоохранительных органах пока не давали официальных комментариев по этому поводу.
В тот же день обыски прошли в кабинете у министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. О его задержании не сообщалось.
В чем подозревают Минькову.
Следственные действия в отношении Анны Миньковой могут быть связаны с арендой двухэтажного здания поликлиники № 16 в Краснодаре. По информации Baza, эта постройка принадлежала свекрови экс-чиновницы Татьяне Мочаловой. В 2018 году родственница оформила госконтракт на сдачу в аренду этого здания больнице и за четыре года заработала на этом 20 миллионов рублей, выделенных из госбюджета. Весь этот процесс мог происходить под покровительством Миньковой.
Еще Минькова могла незаконно получить квартиру от застройщика, пишет Kub Mash. Недвижимость якобы досталась ей в качестве «благодарности» за покровительство в отношении девелопера.
Также задержанного экс-замгубернатора проверяют на причастность к другим махинациям, которые силовики выявили ранее. В частности, Минькова может быть связана со строительством соцобъекта для инвалидов в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края: здание возвели на непригодном заболоченном участке, из-за чего смета составила два миллиарда рублей. Нарушения вскрылись 20 января, а 21 января главу района Максима Бондаренко отправили в отставку.
Еще 20 января прошли обыски у замглавы города Горячий Ключ Юрия Былино. В ходе проверки выяснилось, что в одной из недавно построенных в городе школ несколько раз протекала крыша, возникали пожары и не работало отопление. На это учреждению выделяли 1,2 миллиарда рублей.
По данным Baza, Минькова, будучи замгубернатора, курировала все эти скандальные проекты.
Чем запомнилась Минькова как вице-губернатор.
Анне Миньковой 47 лет. Она отучилась на журфаке Кубанского государственного университета и в 90-е годы работала корреспондентом в телекомпании «Кубань». Затем она стала совмещать карьеру в СМИ и региональном правительстве. В 2004 году Минькова стала советником главы администрации Краснодарского края, а в 2005 году — замначальника управления по связям с общественностью Краснодара.
С 2006 по 2011 год Минькова работала первым заместителем директора телерадиокомпании НТК, а затем была назначена начальником управления информационной политики Кубани. В 2014 году заняла пост директора «Девятого канала», который позднее переименовали в «Кубань 24».
В октябре 2015 года Минькову назначили вице-губернатором Краснодарского края. На этом посту она курировала здравоохранение и социальную политику.
В 2022 году чиновница оказалась в центре громкого скандала. Тогда в Краснодаре проходила встреча представителей краевой и городской администраций с родителями, чьи дети не смогли попасть в школы № 102 и 104. Детям не хватило мест, и местные власти предложили альтернативу: организовать бесплатные автобусные рейсы и возить ребят в школу, находящуюся в трех километрах.
Многих родителей не устроило такое решение. Мать одного из первоклассников пожаловалась на то, что ее муж работает далеко, а сын плохо переносит поездки в автобусе. На это Минькова резко ответила, что «решение заводить детей — личный выбор каждого человека», и переложила вину на застройщиков многоэтажек, которые говорят, что возле домов есть школы, но не рассказывают, хватит ли там места для всех ребят.
— У меня нет ответа на ваш вопрос. Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа — работать за полторы тысячи километров от дома, не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей, — заявляла тогда чиновница.
Глава фракции думской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал слова Миньковой «чиновничьим хамством» и призвал местные власти уволить вице-губернатора. Вскоре Минькова публично извинилась за свои слова, но ситуацию еще долго обсуждали в региональных и федеральных СМИ.
Спустя три года, в октябре 2025-го, Минькова ушла в отставку по собственному желанию и стала гендиректором медиагруппы «Кубань 24». При этом она осталась в хороших отношениях с администрацией Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев, представляя экс-чиновницу коллективу «Кубани 24», назвал ее «профессионалом своего дела».
Минькова была самым состоятельным вице-губернатором Кубани.
Минькова дважды была замужем, но оба брака закончились разводом. У экс-чиновницы есть четверо сыновей, в конце ноября 2025 года одному из них исполнилось 25 лет.
Когда Минькова заняла пост вице-губернатора Кубани, ее заработок стал резко расти. Если в 2017 году ее доход составил 1,6 миллиона рублей, то к 2018 году эта сумма выросла до 15 миллионов рублей, сделав Минькову самым состоятельным заместителем главы Краснодарского края. Ее муж тогда заработал 293 тысячи рублей.
Бизнесмена Татуляна задержали в Армении: чем известен авторитет Робсон, почему его называют «теневым королем» Сочи.
В 2017 году за Миньковой числились земельный участок площадью 500 квадратных метров с жилым домом на 202 «квадрата». А вот через год в собственности чиновницы уже не было никакой недвижимости, но имелся кроссовер Jaguar F-Pase.
С 2019 года информация о доходах Миньковой не публиковалась в открытом доступе.
Минькова — не первая кубанская чиновница, попавшая под следствие. В сентябре 2025 года арестовали другого бывшего вице-губернатора Краснодарского края — Александра Власова, обвиняемого в хищении средств, выделенных для СВО. Ранее следственные действия проводились в отношении еще трех чиновников. А в ноябре Госдума сняла неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского, который обвиняется во взятках и может быть связан с махинациями в Краснодарском крае.