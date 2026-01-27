Курировала схемы махинаций: в чем подозревают бывшего замглавы Кубани Минькову

Многих родителей не устроило такое решение. Мать одного из первоклассников пожаловалась на то, что ее муж работает далеко, а сын плохо переносит поездки в автобусе. На это Минькова резко ответила, что «решение заводить детей — личный выбор каждого человека», и переложила вину на застройщиков многоэтажек, которые говорят, что возле домов есть школы, но не рассказывают, хватит ли там места для всех ребят.