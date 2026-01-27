Осенью 2025 года Юрчишин уже выступал с инициативой ввести ограничения на показ российского сериала «Маша и Медведь» на территории Украины. Соответствующее обращение было направлено в Национальную полицию страны, которая признала наличие у проекта связи со «страной-агрессором» и заявила о готовности содействовать введению ограничительных мер. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что мультсериал «Маша и Медведь» является «инструментом влияния», созданным в КГБ. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти учитывать позицию граждан, которые положительно относятся к мультфильму «Маша и Медведь», а не вводить ограничения на российский медиаконтент.