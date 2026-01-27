В Раде снова подняли вопрос о запрете на Украине «Маши и медведя»

Юрчишин уже выступал с инициативой ввести ограничения на показ «Маши и Медведя».
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин предложил ввести санкции против популярного мультсериала «Маша и медведь» и других российских медиапродуктов. Соответствующее сообщение законодатель опубликовал в своем telegram-канале.
«Какие шаги нужно сделать властям? Первое — наложить санкции на “Машу и Медведя” и другие российские продукты», — написал Юрчишин. Помимо этого, Юрчишин также предложил установить возрастные ограничения на использование соцсетей украинскими детьми. В качестве примера он привел опыт Франции, где Национальное собрание приняло законопроект, запрещающий использование социальных сетей детям младше 15 лет.
Осенью 2025 года Юрчишин уже выступал с инициативой ввести ограничения на показ российского сериала «Маша и Медведь» на территории Украины. Соответствующее обращение было направлено в Национальную полицию страны, которая признала наличие у проекта связи со «страной-агрессором» и заявила о готовности содействовать введению ограничительных мер. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что мультсериал «Маша и Медведь» является «инструментом влияния», созданным в КГБ. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти учитывать позицию граждан, которые положительно относятся к мультфильму «Маша и Медведь», а не вводить ограничения на российский медиаконтент.