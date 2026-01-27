Ричмонд
29-летняя россиянка с сепсисом умерла после 9 часов ожидания врача

В Тюмени 29-летняя женщина умерла после того, как девять часов не могла получить адекватную медицинскую помощь. Об этом Ura.ru рассказала мать погибшей.

По её словам, у Анастасии поднялась высокая температура и заболела нога. Прибывший фельдшер диагностировал ОРЗ. Позже, когда у женщины начался паралич конечностей, медиков вызвали повторно.

После этого мать с дочерью самостоятельно отправились в больницу. Там, по утверждению родственницы, пациентку с парализованными ногами игнорировали и отправили на осмотр к гинекологу, куда ей было физически сложно попасть.

«Только в девятом часу вечера, когда у нее уже пошла пена изо рта и глаза закатились, они забегали. Но было уже поздно», — заявила мать погибшей.

Как выяснилось, у женщины были сепсис и флегмона бедра. Сейчас по факту смерти проводится проверка. Адвокат семьи сообщил, что врачей подозревают в халатном исполнении обязанностей.