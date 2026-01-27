В аэропортах Краснодара, Геленджика и Волгограда ограничили полеты

В публикации отметили, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Росавиация подчеркнула, что для Краснодара ограничения являются дополнительными. В аэропорту действует NOTAM, согласно которому авиагавань не принимает регулярные рейсы с 19:00 до 9:00 мск. В аэропорту Геленджика также действует NOTAM, он не принимает регулярные рейсы с 20:00 до 8:30.