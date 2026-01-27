Гражданина Молдовы посадили в тюрьму на Украине на пять лет за видео в TikTok: Снимал видео о работе военкоматов и помогал мужчинам не попадаться

По данным Черкасской областной прокуратуры, с марта по октябрь 2025 года он вел страницу в TikTok, где регулярно публиковал видео с местами нахождения сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также показывал процесс оповещения военнообязанных в Черкасской области. Следствие считает, что такая информация позволяла отдельным гражданам избегать контактов с представителями ТЦК и полицией и фактически способствовала уклонению от мобилизации.