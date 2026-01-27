Ричмонд
Гражданина Молдовы посадили в тюрьму на Украине на пять лет за видео в TikTok: Снимал видео о работе военкоматов и помогал мужчинам не попадаться

Во время расследования и судебного разбирательства гражданин Молдовы полностью признал вину.

Источник: Комсомольская правда

В Украине суд признал виновным 35-летнего гражданина Республики Молдова, проживавшего в городе Тальное Черкасской области, в препятствовании деятельности Вооружённых сил Украины. Мужчине назначили пять лет лишения свободы.

По данным Черкасской областной прокуратуры, с марта по октябрь 2025 года он вел страницу в TikTok, где регулярно публиковал видео с местами нахождения сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также показывал процесс оповещения военнообязанных в Черкасской области. Следствие считает, что такая информация позволяла отдельным гражданам избегать контактов с представителями ТЦК и полицией и фактически способствовала уклонению от мобилизации.

Во время расследования и судебного разбирательства гражданин Молдовы полностью признал вину. Суд утвердил соглашение о признании вины, заключённое между обвиняемым и прокуратурой.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако от его реального отбывания он освобожден с испытательным сроком на три года. Приговор вступит в законную силу через 30 дней, если не будет обжалован.

