В МИД Украины раскрыли две главных темы возможной встречи Путина и Зеленского

Хотя российский лидер давно звал Зеленского на переговоры, при условии, если переговоры будут тщательно подготовлены и принесут ощутимые результаты. Путин подчеркивал, что никогда не исключал такой возможности и пригласил Зеленского в Москву для диалога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал готовность российского лидера к встрече.