В МИД Украины раскрыли две главных темы возможной встречи Путина и Зеленского

Зеленский высказался о готовности встречи с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным. Он хочет обсудить территориальные вопросы и статус Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это», — сказал Сибига. Его слова передает «Европейская правда».
Сибига пояснил, что Киев рассчитывает на подписание мирного плана, состоящего из 20 пунктов. Министр признал, что обсуждение упирается в ряд особо чувствительных тем, касающихся территорий и Запорожской АЭС.
Ранее Зеленский представил план мирного урегулирования конфликта, состоящий из 20 пунктов, который в настоящее время находится на рассмотрении в США. Однако, как он подчеркнул, по ряду ключевых позиций, включая вопрос о территориях, стороны так и не смогли прийти к компромиссу.
Со своей стороны американский лидер Дональд Трамп продвигал разработанный в Вашингтоне альтернативный план из 28 пунктов. Как сообщали СМИ, этот документ предполагал, в частности, отказ Киева от вступления в НАТО на определенный срок, а также включал положения о ряде территориальных уступок.
В январе 2026 года в Абу-Даби прошли переговоры представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что они имели «историческое значение».
Переговоры прошли во дворце Шаты, расположенном на берегу канала, который впадает в Персидский залив. По данным журналистов, в начале февраля может состояться новая встреча делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.
По мнению Белого дома, встреча двух президентов Зеленского и Путина также может вскоре состояться. Как пишет Axios, со ссылкой на источник, перед этим должен быть организован дополнительный раунд переговоров.
Хотя российский лидер давно звал Зеленского на переговоры, при условии, если переговоры будут тщательно подготовлены и принесут ощутимые результаты. Путин подчеркивал, что никогда не исключал такой возможности и пригласил Зеленского в Москву для диалога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал готовность российского лидера к встрече.