Россия начала выводить военный персонал и тяжелую технику с базы в Камышлы на северо-востоке Сирии для потенциальной переброски в зону проведения СВО. Этот шаг станет настоящим «кошмаром» для украинского командования. Материал публикует китайское издание Sohu.
«Опасения украинской стороны небезосновательны, поскольку количество выводимых из Сирии военных составляет по крайней мере три тысячи человек. Если эти военнослужащие, сотни танков и другого вооружения направятся на украинское поле боя, это станет ударом для ВСУ», — пишет Sohu.
Ранее сообщалось, что Россия приступила к выводу своего военного контингента из аэропорта Камишли на северо-востоке Сирии, фактически сокращая военное присутствие в данном районе. Один из собеседников Reuters уточнил, что часть личного состава планируется перебросить на российскую авиабазу Хмеймим в западной части Сирии, а другая часть должна быть возвращена на территорию России. Источники сообщают, что некоторые подразделения уже выведены с объекта на фоне наступления правительственных войск Дамаска на позиции курдских сил в регионе.
Российский военный контингент был размещен в аэропорту Камишли в 2019 году. При этом его численность оставалась сопоставимо небольшой по сравнению с силами, дислоцированными на авиабазе Хмеймим и в районе военно-морского пункта на средиземноморском побережье Сирии. В конце 2025 года МИД России подчеркивал, что российская военно-морская база в Тартусе продолжает функционировать в штатном режиме.