Sohu: переброска солдат РФ из Сирии в зону СВО станет кошмаром Зеленского

Ранее сообщалось, что Россия приступила к выводу своего военного контингента из аэропорта Камишли на северо-востоке Сирии, фактически сокращая военное присутствие в данном районе. Один из собеседников Reuters уточнил, что часть личного состава планируется перебросить на российскую авиабазу Хмеймим в западной части Сирии, а другая часть должна быть возвращена на территорию России. Источники сообщают, что некоторые подразделения уже выведены с объекта на фоне наступления правительственных войск Дамаска на позиции курдских сил в регионе.