Лидер АдГ: запасы газа в Германии достигли критической отметки, грозит кризис

Согласие об отказ импорта газа в Европе предварительно приняли в декабре 2025 года.
Германия приближается к новому газовому кризису: запасы в подземных хранилищах страны опустились ниже критической отметки в 38%. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
«Во-первых, речь идет о газовом кризисе, к которому в настоящее время движется Германия. Запасы газа в немецких подземных хранилищах опустились ниже критической отметки в 38%. Это означает, что ситуация становится критической», — заявил Крупалла. Его слова приводит телеканал Welt.
Согласно официальному плану на случай ЧС, уровень заполненности хранилищ ниже 55% к 1 февраля считается напряженным для энергосистемы страны. Отметка в 40% и ниже уже относится к критической зоне, когда малейшие перебои с поставками или холодный фронт могут вызвать перебои в снабжении потребителей. Крупалла подчеркнул, что текущие показатели не только вышли за пределы безопасных ориентиров, но и демонстрируют тенденцию к дальнейшему снижению.
Отдельно политик сослался на данные энергетического концерна Uniper, который предупреждает, что на данном этапе надежность газоснабжения в Германии не может быть гарантирована в полном объеме. Особенно тяжелая ситуация сложилась в южных землях. Важнейшие газовые хранилища в Баварии заполнены заметно хуже средних показателей по стране.
Ранее Совет ЕС утвердил поэтапный полный запрет на импорт российского газа: поставки СПГ прекратятся с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. На фоне сокращения российских поставок европейские ПХГ уже в начале 2026 года заполнялись хуже многолетних норм, а эксперты предупреждали, что при холодной зиме запасов в Германии может не хватить даже до конца сезона.