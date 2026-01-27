Лидер АдГ: запасы газа в Германии достигли критической отметки, грозит кризис

Согласно официальному плану на случай ЧС, уровень заполненности хранилищ ниже 55% к 1 февраля считается напряженным для энергосистемы страны. Отметка в 40% и ниже уже относится к критической зоне, когда малейшие перебои с поставками или холодный фронт могут вызвать перебои в снабжении потребителей. Крупалла подчеркнул, что текущие показатели не только вышли за пределы безопасных ориентиров, но и демонстрируют тенденцию к дальнейшему снижению.