В Черниговской области выселили из келий монахинь женского монастыря УПЦ

Монахинь Свято-Николаевского Крупицкого женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черниговской области выселили из келий на улицу, сообщается в Тelegram-канале «Союза православных журналистов».
«27 января 2026 года глава заповедника “Гетманская столица” при участии сотрудников полиции выселила на улицу сестер Батуринского Крупицкого Свято-Николаевского женского монастыря», — говорится в сообщении.
В союзе рассказали, что у монахинь нет другого жилья, они официально прописаны в кельях. Сейчас двери храма и жилого корпуса опечатаны.
Представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман рассказал, что между монастырем и заповедником был заключен договор использования помещения сроком до 27 января 2026 года. По словам юриста, из-за действия военного положения «пользователь (арендатор) имеет право на автоматическое продление действия договора». Чекман также отметил, что каких-либо решений суда о прекращении пользования или выселения нет.
В действиях главы заповедника и других причастных лиц адвокат усматривает признаки уголовных преступлений: самоуправство (ст. 356 УК Украины) и превышение власти или служебных полномочий (ст. 365 УК Украины).
Ранее Митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир рассказал, что на западе Украины силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ).