В Черниговской области выселили из келий монахинь женского монастыря УПЦ

Представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман рассказал, что между монастырем и заповедником был заключен договор использования помещения сроком до 27 января 2026 года. По словам юриста, из-за действия военного положения «пользователь (арендатор) имеет право на автоматическое продление действия договора». Чекман также отметил, что каких-либо решений суда о прекращении пользования или выселения нет.