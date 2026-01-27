Ричмонд
Женщина умерла в самолете на плече у мамы

44-летняя американка Рэйчел Грин скончалась во время перелёта из Миннеаполиса в Лондон. Об этом сообщает газета The Mirror.

По данным издания, женщина уснула на плече своей матери во время полёта. Тревогу подняли, когда её не смогли разбудить. Бортпроводники пытались оказать ей помощь, но спасти пассажирку не удалось.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, у Грин было невыявленное врождённое заболевание сердца. В её организме также обнаружили рецептурные препараты, включая антидепрессанты и мелатонин.

Суд пришёл к выводу, что причиной смерти стало сочетание сердечной патологии с принимаемыми лекарствами. Признаков передозировки или употребления наркотиков не нашли.

Рэйчел Грин направлялась в Великобританию для работы над книгой об Элеоноре Аквитанской.