Зеленский поставил своей армии людоедскую задачу: главное об СВО за 27 января

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ВСУ людоедскую задачу. Он обязал убивать пятьдесят тысяч русских военных в месяц. Такое заявление прозвучало на фоне продвижения ВС РФ и освобождения Купянска-Узлового. Также эксперты сообщают, что в ДНР началось решающее сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию, которую называют главной крепостью Донбасса. Главное об СВО на 27 января — в материале URA.RU.
Зеленский поставил перед ВСУ людоедскую задачу.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поставил ВСУ задачу «убивать 50 тысяч русских» ежемесячно. Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на официальный сайт президента Украины. По словам Зеленского, такая цель является «реалистичной» и может быть достигнута за счет активного применения беспилотников.
Зеленский выступил с заявлением после атаки БПЛА по Одессе.
Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию.
В результате ночной атаки беспилотников на Одессу 27 января серьезно пострадала энергетическая инфраструктура города. Президент Украины сообщил в своем telegram-канале, что по городу было выпущено более 50 дронов, а всего за ночь по Украине — 165 ударных беспилотников, нацеленных на объекты энергетики и другую критическую инфраструктуру. В компании ДТЭК «Одесские электросети» назвали ситуацию чрезвычайно сложной. Они заявили о «колоссальных» разрушениях.
В Донбассе началось решающее сражение.
Военные корреспонденты сообщают о начале решающего сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию, которую называют главной крепостью Донбасса. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что Киев сосредоточил там самые боеспособные части, а утрата этого района может привести к развалу всей линии обороны Украины. По его словам, сейчас фактически начинается битва за окончательное установление контроля над Донбассом.
Дандыкин отмечает, что подконтрольная Киеву часть Донбасса — одна из самых урбанизированных и промышленно развитых, поэтому туда направлен лучший личный состав. Ожесточенные бои, по его данным, идут у «южных ворот» агломерации — в районах Константиновки и Дружковки, а также на севере, где после взятия Северска российские штурмовые подразделения продвигаются к Славянску.
Отдельно эксперт подчеркивает важность водных ресурсов. Так водохранилище под Славянском ранее обеспечивало Донецк водой, а сейчас ДНР, по его словам, фактически находится в условиях водной блокады. Это, по мнению Дандыкина, заставляет Киев удерживать города любой ценой. Он также связал жесткие высказывания Владимира Зеленского в Давосе с нехваткой вооружений для ударов по территории РФ и угрозой потери Славянско-Краматорской агломерации. По оценке эксперта, после установления полного контроля над Донбассом российские войска смогут создать буферную зону уже в Харьковской и Днепропетровской областях.
В ДНР указали на важность освобождения ВС РФ Купянска-Узлового.
ВС РФ освободили Купянск-Узловой. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что этот ход лишил украинские войска возможности контратаковать Купянск с юга. «Купянск-Узловой — тактически важный поселок для освобождения Харьковской области. Освобождение этого поселка лишило ВСУ шанса контратаковать Купянск с юга», — сказал Кимаковский ТАСС. Он добавил, что поселок был ключевым логистическим узлом ВСУ на этом направлении: через него шло основное снабжение, включая переброску техники и личного состава после разрушения моста.
Также военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко добавил, что благодаря освобождению пункта Купянск-Узловой украинские войска не могут надежно удерживать свои позиции. По словам Коротченко, сейчас в населенном пункте продолжается зачистка кварталов и ликвидация оставшихся очагов сопротивления для обеспечения дальнейшего наступления.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении Купянска-Узлового. Он сказал, что группировка войск «Запад» установила контроль над этим населенным пунктом.
Москалькова: Россия и Украина ведет диалог о числе пленных для обмена.
Россия и Украина сейчас обсуждают, сколько пленных войдет в новый обмен и как он будет организован. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время. «Сегодня ведется активный диалог по числу лиц, которые будут включены в обмен и по организационным вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время это [обмен пленными] состоится», — сказала Москалькова.
Дмитриев: вывод войск из Донбасса — путь к миру на Украине.
Путь к миру для Украины заключается в выводе украинских войск из Донбасса. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так Дмитриев прокомментировал материал Financial Times, где со ссылкой на источники утверждается, что США готовы дать Украине гарантии безопасности и усилить поставки вооружений в обмен на согласие Киева на мирное соглашение с территориальными уступками.
Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала публикацию газеты ложной. Она подчеркнула, что «историческая встреча» представителей России, США и Украины в Абу-Даби и весь переговорный процесс «находятся в отличном состоянии».