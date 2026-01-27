Зеленский поставил своей армии людоедскую задачу: главное об СВО за 27 января

Россия и Украина сейчас обсуждают, сколько пленных войдет в новый обмен и как он будет организован. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время. «Сегодня ведется активный диалог по числу лиц, которые будут включены в обмен и по организационным вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время это [обмен пленными] состоится», — сказала Москалькова.