Учительница родила от 12-летнего ученика после изнасилования

В Австралии 33-летнюю учительницу обвиняют в изнасиловании 12-летнего школьника, который был её учеником. Об этом сообщает 1news.

Женщину обвиняют в совершении сексуальных действий в отношении ребёнка, изнасиловании и хранении детской порнографии. Всего ей предъявлено более восьми обвинений.

По данным следствия, преступления совершались в период с 2024 по 2025 год. В результате отношений с мальчиком у учительницы родился ребёнок. Суд запретил ей приближаться к пострадавшему и другим несовершеннолетним, кроме её младенца.

Дело рассматривается в ускоренном порядке. На первое заседание обвиняемая не явилась лично по состоянию здоровья, но присутствовала по аудиосвязи. Приговор будет вынесен в конце марта 2026 года.