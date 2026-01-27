Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом за преступление, совершенное 21 год назад, осудили мужчину

Под Ростовом мужчину отправили в тюрьму за попытку убить человека в 2004 году.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области перед судом предстал 46-летний местный житель. Его обвинили в покушении на убийство. Как рассказали в донском следкоме, дончанин в 2004 году напал на знакомого. Мужчины вместе выпивали и на фоне алкоголя поссорились. Тогда один из них схватил нож и нанес удары. Пострадавший выжил благодаря тому, что смог оказать сопротивление.

Долгие годы вынести приговор напавшему не удавалось. Наконец, в уголовном деле, возбужденном по статье «Покушение на убийство», поставлена точка.

— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.