Под Ростовом за преступление, совершенное 21 год назад, осудили мужчину

В Батайске Ростовской области перед судом предстал 46-летний местный житель. Его обвинили в покушении на убийство. Как рассказали в донском следкоме, дончанин в 2004 году напал на знакомого. Мужчины вместе выпивали и на фоне алкоголя поссорились. Тогда один из них схватил нож и нанес удары. Пострадавший выжил благодаря тому, что смог оказать сопротивление.
Долгие годы вынести приговор напавшему не удавалось. Наконец, в уголовном деле, возбужденном по статье «Покушение на убийство», поставлена точка.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.
