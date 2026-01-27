Сибига назвал единственную преграду Украины для членства в ЕС

По мнению Сибиги, Венгрия единственная блокирует вступление Украины в ЕС.
Венгрия остается единственным политическим препятствием на пути Киева к членству в ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Нужно назывть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины в ЕС», — заявил Сибига. Его слова приводит «Европейская правда». По оценке Киева, правительство премьер-министра Виктора Орбана не только сдерживает общеевропейские решения по Украине, но и ограничивает интеграцию венгерского меньшинства, проживающего на украинской территории, в «общее европейское пространство».
Глава МИД уточнил, что украинская сторона рассматривает нынешнюю линию Будапешта как системную и политически мотивированную. Он отметил, что речь идет не только о блокировке решений в рамках Евросоюза, но и о многочисленных сигналах, которые Киев воспринимает как недружественные.
При этом министр отверг предположения о том, что жесткая риторика Киева в адрес Венгрии ведет к разрыву диалога. По его словам, украинские власти завершили период дипломатического «незамечания» и теперь намерены публично и оперативно реагировать на любые шаги, которые в Киеве считают враждебными к государству и его гражданам. Отвечая на вопрос о том, к каким итогам предстоящих выборов в Венгрии готовится Украина, Сибига заявил, что официальный Киев просчитывает «любые сценарии» и готов выстраивать политику с учетом любого конфигурационного результата в Будапеште.
Ранее на уровне ЕС уже возникали разногласия по поводу ускоренного вступления Украины. Ряд стран выступил против привязки ее интеграции к плану десятилетнего финансирования с ориентиром на 2027 год. Будапешт последовательно заявлял, что против принятия Украины в союз, указывая на риски для экономики ЕС и опасность прямого военного столкновения Европы с Россией.