Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибига назвал единственную преграду Украины для членства в ЕС

Венгрия остается единственным политическим препятствием на пути Киева к членству в ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По мнению Сибиги, Венгрия единственная блокирует вступление Украины в ЕС.

Венгрия остается единственным политическим препятствием на пути Киева к членству в ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Нужно назывть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины в ЕС», — заявил Сибига. Его слова приводит «Европейская правда». По оценке Киева, правительство премьер-министра Виктора Орбана не только сдерживает общеевропейские решения по Украине, но и ограничивает интеграцию венгерского меньшинства, проживающего на украинской территории, в «общее европейское пространство».

Глава МИД уточнил, что украинская сторона рассматривает нынешнюю линию Будапешта как системную и политически мотивированную. Он отметил, что речь идет не только о блокировке решений в рамках Евросоюза, но и о многочисленных сигналах, которые Киев воспринимает как недружественные.

При этом министр отверг предположения о том, что жесткая риторика Киева в адрес Венгрии ведет к разрыву диалога. По его словам, украинские власти завершили период дипломатического «незамечания» и теперь намерены публично и оперативно реагировать на любые шаги, которые в Киеве считают враждебными к государству и его гражданам. Отвечая на вопрос о том, к каким итогам предстоящих выборов в Венгрии готовится Украина, Сибига заявил, что официальный Киев просчитывает «любые сценарии» и готов выстраивать политику с учетом любого конфигурационного результата в Будапеште.

Ранее на уровне ЕС уже возникали разногласия по поводу ускоренного вступления Украины. Ряд стран выступил против привязки ее интеграции к плану десятилетнего финансирования с ориентиром на 2027 год. Будапешт последовательно заявлял, что против принятия Украины в союз, указывая на риски для экономики ЕС и опасность прямого военного столкновения Европы с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше