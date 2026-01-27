Сибига назвал единственную преграду Украины для членства в ЕС

При этом министр отверг предположения о том, что жесткая риторика Киева в адрес Венгрии ведет к разрыву диалога. По его словам, украинские власти завершили период дипломатического «незамечания» и теперь намерены публично и оперативно реагировать на любые шаги, которые в Киеве считают враждебными к государству и его гражданам. Отвечая на вопрос о том, к каким итогам предстоящих выборов в Венгрии готовится Украина, Сибига заявил, что официальный Киев просчитывает «любые сценарии» и готов выстраивать политику с учетом любого конфигурационного результата в Будапеште.