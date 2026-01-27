Ричмонд
Жители Кривого Рога заблокировали дорогу из-за отключений света

Украинцы в Днепропетровской области жалуются на несоблюдение графиков электроснабжения.

Источник: Аргументы и факты

В Кривом Роге Днепропетровской области местные жители в знак протеста перекрыли дорогу и трамвайные пути, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Сообщается, что причиной недовольства граждан стали проблемы с электроэнергией и несоблюдением графиков отключения света.

Протестующие утверждают, что им дают свет примерно на один или два часа в сутки.

Напомним, 24 января вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве и Чернигове более 1,2 миллиона потребителей остались без электроснабжения.

Сутками ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы ночевать в опорных пунктах обогрева или покидать город.