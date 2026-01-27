В Анапе, Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», — сказано в публикации, жителей призывают укрыться и не покидать домов.
Накануне в результате атаки беспилотника ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области пострадал мужчина. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков житель Шебекино получил минно-взрывную травму и баротравму, после чего был госпитализирован.
