В Ростовской области женщина вышла из дома и заблудилась

Под Ростовом 76-летняя женщина потерялась в родном городе.

Источник: Комсомольская правда

В Миллерово Ростовской области местная жительница вышла из дома по делам, но дорогу обратно найти не смогла. Дело в том, что 76-летняя пенсионерка страдает потерей памяти.

На растерянную женщину обратили внимание сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу.

— Выяснилось, что она дезориентирована и не помнит адрес своего проживания, — сказали в Росгвардии.

Сотрудники ведомства успокоили женщину, предложили ей погреться в служебном авто. Во время беседы им удалось узнать имя и фамилию дончанки, после чего ее отвезли к родным.

Выяснилось, что она дезориентирована и не помнит адрес своего проживания. Росгвардейцы успокоили пенсионерку и согрели ее в служебном автомобиле. После установления личности женщина была передана родственникам.

