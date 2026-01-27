В Ростовской области женщина вышла из дома и заблудилась

В Миллерово Ростовской области местная жительница вышла из дома по делам, но дорогу обратно найти не смогла. Дело в том, что 76-летняя пенсионерка страдает потерей памяти.
На растерянную женщину обратили внимание сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу.
— Выяснилось, что она дезориентирована и не помнит адрес своего проживания, — сказали в Росгвардии.
Сотрудники ведомства успокоили женщину, предложили ей погреться в служебном авто. Во время беседы им удалось узнать имя и фамилию дончанки, после чего ее отвезли к родным.
