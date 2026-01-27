Арестованный в Польше археолог Бутягин может провести в СИЗО до двух лет

Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше по запросу Украины, может провести в следственном изоляторе до двух лет, если судебный процесс затянется. Об этом сообщили его родственники в Telegram-канале.
— Если апелляция удовлетворена, по польскому праву апелляционный суд в подавляющем большинстве случаев не освобождает человека, а возвращает дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — говорится в публикации.
Затем начнутся очередные слушания и возможные апелляции. В связи с тем, что обычно этот процесс затягивается, адвокаты считают, что Бутягин будет находиться в СИЗО от 18 до 24 месяцев.
Если окружной суд Варшавы примет решение об экстрадиции Бутягина на Украину, адвокат намерен обратиться в министерство юстиции и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в материале.
13 января посла Польши в Москве вызвали в МИД России, где ему выразили протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина. В ведомстве потребовали немедленного освобождения российского ученого и отказа от его передачи украинским властям, которых в МИД назвали «карательной машиной киевского режима».