Арестованный в Польше археолог Бутягин может провести в СИЗО до двух лет

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян

Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.