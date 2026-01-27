Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неопознанные объекты заблокировали аэропорт Вильнюса

Появление «неопознанных объектов» в небе в районе международного аэропорта Вильнюса привело к приостановке полетов.

Появление «неопознанных объектов» в небе в районе международного аэропорта Вильнюса привело к приостановке полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

«Аэропорт, а также подконтрольная ему воздушная зона, закрыты», — передает агентство слова источник.

Собеседник информационного ресурса предположил, что речь может идти о метеорологических зондах, при помощи которых контрабандисты переправляют через границу контрабандные сигареты.

Авиационные власти до этого предупреждали, что из-за обнаружения в воздушном пространстве страны несакнционированных полетов воздушных шаров с прикрепленными коробками, может быть введен запрет на полеты гражданских воздушных судов.