В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов

В ведомстве уточнили, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полётов.
Между тем, московские аэропорты продолжают работу в условиях непогоды, ограничения введены только в Шереметьево. Как сообщили в аэропорту, приём воздушных судов был приостановлен с 09:00 до 12:00 по московскому времени из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим авиакомпании корректируют расписание своих рейсов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.