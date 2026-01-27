В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов

Между тем, московские аэропорты продолжают работу в условиях непогоды, ограничения введены только в Шереметьево. Как сообщили в аэропорту, приём воздушных судов был приостановлен с 09:00 до 12:00 по московскому времени из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим авиакомпании корректируют расписание своих рейсов.