Беспилотники ВСУ атаковали несколько сёл Белгородской области, есть пострадавший

В результате ударов по селу Зозули водитель грузовика получил баротравму и был госпитализирован. В других сёлах и городах области дроны повредили не менее десяти автомобилей, разбив стёкла и кузова. Также повреждены фасады и кровли частных домов, производственного здания, фермерского хозяйства и забор на территории предприятия.
Информация о полных последствиях атак уточняется. Ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой.
Накануне в Шебекинском округе Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ранений до приезда скорой помощи. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.
