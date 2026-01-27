Беспилотники ВСУ атаковали несколько сёл Белгородской области, есть пострадавший

В результате ударов по селу Зозули водитель грузовика получил баротравму и был госпитализирован. В других сёлах и городах области дроны повредили не менее десяти автомобилей, разбив стёкла и кузова. Также повреждены фасады и кровли частных домов, производственного здания, фермерского хозяйства и забор на территории предприятия.