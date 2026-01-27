Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали несколько сёл Белгородской области, есть пострадавший

Белгородская область вновь подверглась массированным атакам беспилотников ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в нескольких населённых пунктах и одном пострадавшем.

Источник: Life.ru

В результате ударов по селу Зозули водитель грузовика получил баротравму и был госпитализирован. В других сёлах и городах области дроны повредили не менее десяти автомобилей, разбив стёкла и кузова. Также повреждены фасады и кровли частных домов, производственного здания, фермерского хозяйства и забор на территории предприятия.

Информация о полных последствиях атак уточняется. Ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой.

Накануне в Шебекинском округе Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ранений до приезда скорой помощи. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.

