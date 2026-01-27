Ричмонд
ПВО сбила 18 украинских БПЛА над Крымом, Чёрным морем и регионами РФ

Силы противовоздушной обороны России за несколько часов нейтрализовали очередную массированную атаку беспилотников. Об этом вечером 27 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сводке военного ведомства, в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 18 украинских БПЛА самолётного типа. Цели сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря. Наибольшее количество дронов — шесть — перехватили над Белгородской областью.

Ранее в ночь на 27 января российская система ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа, уничтожив 19 БПЛА. Основные удары пришлись на Курскую область, где было ликвидировано девять дронов, а также на Краснодарский край (пять аппаратов) и акваторию Азовского моря (три единицы). По одному беспилотнику сбито в воздушном пространстве Орловской и Белгородской областей.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

