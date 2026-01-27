Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модель Тартанова согласилась на мировую с жестоко избившим ее Кузьминым

Модель Анжелика Тартанова, подвергшаяся жестокому избиению со стороны бывшего партнера Дмитрия Кузьмина в декабре 2025 года, достигла мирового соглашения с ним. Об этом во вторник, 27 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Модель Анжелика Тартанова, подвергшаяся жестокому избиению со стороны бывшего партнера Дмитрия Кузьмина в декабре 2025 года, достигла мирового соглашения с ним. Об этом во вторник, 27 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Неделю назад модель открыла сбор средств на операцию. У девушки отсутствует почти половина черепа.

Анжелику Тартанову избил ее возлюбленный, с которым она жила в Москве. Она пропала, после чего ее сестры забили тревогу и начали поиски. 9 декабря прошлого года девушку нашли в одной из московских больниц. Врачи диагностировали у нее отек и ушиб головного мозга тяжелой степени. Медикам удалось провести пострадавшей трепанацию черепа для удаления гематомы, а также стабилизировать ее состояние. По факту избиения девушки возбудили уголовное дело. Силовики задержали подозреваемого, избившего Тартанову. Позднее суд отправил фигуранта под домашний арест. Что известно о подозреваемом и что ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».