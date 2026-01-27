Модель Тартанова согласилась на мировую с жестоко избившим ее Кузьминым

Анжелику Тартанову избил ее возлюбленный, с которым она жила в Москве. Она пропала, после чего ее сестры забили тревогу и начали поиски. 9 декабря прошлого года девушку нашли в одной из московских больниц. Врачи диагностировали у нее отек и ушиб головного мозга тяжелой степени. Медикам удалось провести пострадавшей трепанацию черепа для удаления гематомы, а также стабилизировать ее состояние. По факту избиения девушки возбудили уголовное дело. Силовики задержали подозреваемого, избившего Тартанову. Позднее суд отправил фигуранта под домашний арест. Что известно о подозреваемом и что ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».