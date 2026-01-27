МИД Украины: мирных соглашений будет два, подписи ЕС не будет

Министр отметил, что впервые в этих обсуждениях официально используется термин «гарантии безопасности» в отношении украинского государства. По его словам, речь идет не о политических декларациях, а о формализованных обязательствах с прописанными инструментами реагирования в случае новой угрозы. Сибига добавил, что текст украинско-американского документа уже структурирован по блокам и проходит финальную юридическую и политическую выверку сторонами.