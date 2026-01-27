Ричмонд
РИА: Дедов докладывал Старовойту о проблемах с курскими фортификациями

Обвиняемый в хищениях бюджетных средств, связанных с фортификациями, экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов сообщил в суде, что информировал бывшего губернатора региона Романа Старовойта о проблемах, возникающих при строительстве оборонительных сооружений в приграничной зоне Курска. Об этом во вторник, 27 января, сообщает РИА Новости.

Дедов, занимавший пост заместителя губернатора Курской области, выступил 27 января на судебном заседании в Ленинском суде города Курска через видеоконференцию из Мещанского суда Москвы.

— И Смирнову (экс-замгубернатора Алексею Смирнову — прим. «ВМ») докладывал, и Старовойту докладывал о том, что у нас есть проблема: подрядная организация не справляется; там опасный участок, и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ. Об этом я Старовойту докладывал, — приводят его слова в материале.

Старовойт руководил Курской областью с 2018 по 2024 год, его сменил Смирнов, который в настоящее время находится под арестом по делу о хищениях.

Дело Дедова и Смирнова касается хищения более миллиарда рублей при выполнении гособоронзаказа на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Смирнова задержали в апреле 2025-го. Позднее его арестовали. В сентябре прошлого года суд продлил ему срок содержания под стражей до декабря 2025-го.

Дедова обвиняют в получении взятки в размере шести миллионов. Эти деньги, по версии следствия, ему заплатили за предоставление доступа компаниям к выполнению государственных и муниципальных контрактов на строительство оборонительных объектов в регионе.

