Убил подругу и покончил с собой: свидетелем трагедии стал 7-летний ребенок

В Сергиевом Посаде мужчина во время ссоры около 40 ударил ножом сожительницу, женщина скончалась. После этого он нанес ранения еще одной жительнице дома, а затем покончил с собой. У погибшей остался сын-школьник.
Какова официальная версия ссоры поножовщины в Сергиевом Посаде?
По предварительным данным прокуратуры Подмосковья и ГСУ СК РФ по Московской области, трагедия произошла днем 27 января в одной из квартир жилкомплекса на улице 1-ой Ударной армии в городе Сергиев Посад. По данным ведомства, мужчина во время конфликта ножом нанес смертельные ранения своей сожительнице 1992-го года рождения. Соседку, которая выбежала на шум и пыталась помочь женщине, он также несколько раз ударил ножом, ее госпитализировали. После этого нападавшего нашли под окнами квартиры мертвым.
Очевидцы раскрыли подробности резни в Сергиевом Посаде.
В Сети и СМИ появились подробности произошедшего. Сообщается, что трагедия произошла в ЖК «Виктория Парк» в Сергиевом Посаде после того, как пара сильно поссорилась.
По информации источника, на который ссылается Telegram-канал «112», 27-летний Давид повздорил с 33-летней Дарьей, схватил кухонный нож и нанес ей не менее 40 ударов. Девушка скончалась от полученных ран, а мужчина выбежал на лестничную клетку, встретил там соседку и ранил ее. После этого он поднялся на 17-й этаж, а затем труп мужчины нашли под окнами дома.
По предварительным данным, погибшая была медработником. У нее остался сын, который был в квартире в момент убийства. Сообщается, что ребенок не пострадал.
Жительница подъезда дома, где произошло убийство, в интервью «360» рассказала, что убитая жила в квартире на 13-м этаже. Она сообщила, что вместе с супругом поднялась на этаж и увидела женщину, которая лежала у двери квартиры в луже крови, и нож рядом с ней. По словам соседки, она уже была мертва. Местная жительница рассказала, что прибывшие на место спасатели нашли в квартире еще одну раненую женщину.
Муж женщины рассказал, что внизу на газоне видел труп мужчины, предположительно, это он устроил поножовщину.
Впоследствии еще один свидетель происшествия рассказал, что раненая женщина беременна. По его словам, поножовщину видел несовершеннолетний сын погибшей. Мальчик, увидев труп мужчины под окном, прокричал: «Это он!», рассказал сосед.
Как ведется расследование дела об убийстве жительницы Подмосковья?
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство ее соседки (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области. Городская прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств убийства женщины и покушения на убийство второй местной жительницы, сообщила прокуратура Подмосковья.
Сейчас следователи и криминалисты для выяснения причин и обстоятельств произошедшего осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Сотрудники СК уже изъяли важные для следствия предметы и нож, которым орудовал нападавший. Кроме того, вскоре будут назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.
Что будет с сыном погибшей?
По данным прокуратуры Московской области, 7-летний сын убитой, который находился в квартире в момент ссоры взрослых, не получил трамп, его передали ответственным службам. Сергиево-Посадская городская прокуратура будет контролировать судьбу ребенка и оказание ему помощи, заверили в ведомстве.