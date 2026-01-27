Убил подругу и покончил с собой: свидетелем трагедии стал 7-летний ребенок

Жительница подъезда дома, где произошло убийство, в интервью «360» рассказала, что убитая жила в квартире на 13-м этаже. Она сообщила, что вместе с супругом поднялась на этаж и увидела женщину, которая лежала у двери квартиры в луже крови, и нож рядом с ней. По словам соседки, она уже была мертва. Местная жительница рассказала, что прибывшие на место спасатели нашли в квартире еще одну раненую женщину.