Министра внутренней безопасности США проверят после убийств в Миннесоте

Ранее сообщалось, что Миннеаполисе во время инцидента с участием пограничных агентов, был застрелен 37-летний житель города Алекс Джеффри Претти. По данным официальных лиц и открытых источников, он работал дипломированной медсестрой в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия и он не имел судимостей.