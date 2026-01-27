Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министра внутренней безопасности США проверят после убийств в Миннесоте

Кристи Ноэм не будет уволена со своей должности, заявили источники.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США проведет проверку работы министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в связи с эскалацией напряженности в штате Миннесота, где жертвами рейдов против нелегальных стали американские граждане, передает CBS News, ссылаясь на многочисленные источники.

«Многочисленные источники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что министру внутренней безопасности Кристи Ноэм грозит внутренняя проверка внутри администрации Трампа в связи с убийством Алекса Претти в Миннеаполисе, при этом ожидается, что Ноэм сохранит свою работу», — говорится в сообщении.

По данным источников, Ноэм 26 января отвечала в Белом доме на вопросы о реакции ее министерства на инциденты со стрельбой.

Ранее сообщалось, что Миннеаполисе во время инцидента с участием пограничных агентов, был застрелен 37-летний житель города Алекс Джеффри Претти. По данным официальных лиц и открытых источников, он работал дипломированной медсестрой в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия и он не имел судимостей.

Отметим, сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) застрелили Претти 24 января во время рейдов против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе. 7 января в подобной ситуации была убита находившаяся за рулем американка Рене Николь Гуд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше