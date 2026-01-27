Министра внутренней безопасности США проверят после убийств в Миннесоте

Администрация США проведет проверку работы министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в связи с эскалацией напряженности в штате Миннесота, где жертвами рейдов против нелегальных стали американские граждане, передает CBS News, ссылаясь на многочисленные источники.
«Многочисленные источники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что министру внутренней безопасности Кристи Ноэм грозит внутренняя проверка внутри администрации Трампа в связи с убийством Алекса Претти в Миннеаполисе, при этом ожидается, что Ноэм сохранит свою работу», — говорится в сообщении.
По данным источников, Ноэм 26 января отвечала в Белом доме на вопросы о реакции ее министерства на инциденты со стрельбой.
Ранее сообщалось, что Миннеаполисе во время инцидента с участием пограничных агентов, был застрелен 37-летний житель города Алекс Джеффри Претти. По данным официальных лиц и открытых источников, он работал дипломированной медсестрой в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия и он не имел судимостей.
Отметим, сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) застрелили Претти 24 января во время рейдов против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе. 7 января в подобной ситуации была убита находившаяся за рулем американка Рене Николь Гуд.