NYT: Трамп получит максимальные полномочия в «Совете мира»

Трамп в будущем сможет решать все вопросы по сектору Газа.
Президент США Дональд Трамп может получить всеобъемлющие полномочия по управлению сектором Газа в рамках создаваемого «Совета мира». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на проект резолюции органа.
«Согласно плану, разработанному новой международной группой, которую он возглавляет, президент Трамп получит всеобъемлющие полномочия в вопросах будущего управления разрушенным войной сектором Газа», — говорится в публикации. По данным газеты, резолюция должна формализовать уже обсуждаемые в закрытом формате договоренности.
Согласно проекту, полномочия Трампа будут включать право назначать высших должностных лиц будущей гражданской администрации Газы. Он также сможет утверждать резолюции «Совета мира», а при необходимости приостанавливать их исполнение. В документе оговаривается, что эти решения должны приниматься в рамках мандата органа и согласованной международной правовой базы.
В число ключевых фигур будущей системы управления, как пишет NYT, входит «высокий представитель» по Газе. Ему планируется поручить координацию палестинского органа, который будет заниматься ежедневным администрированием анклава. Отдельно предусматривается пост командующего международными стабилизационными силами. Эти подразделения, по замыслу авторов проекта, должны обеспечивать безопасность на месте и поддерживать исполнение политических договоренностей.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп объявил о создании новой международной организации — «Совета мира». Эта инициатива, по заявлению американского лидера, призвана стать платформой для решения глобальных конфликтов и может составить конкуренцию существующим институтам, таким как ООН. Подробнее — в материале URA.RU.