Автомобиль в Балашихе наехал на ребенка

Водитель иномарки сбил пятилетнюю девочку, которую родители везли на санках через нерегулируемый пешеходный переход в Балашихе. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино. По предварительным данным, 37-летний водитель был за рулем автомобиля марки Ford.

В результате аварии пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

26 января ребенок попал под колеса машины Volvo во время спуска со снежной горки на ледянке в подмосковном Красногорске. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.

Ранее водитель сбил двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Красноярском крае. ДТП произошло в городе Кодинске. Пострадавшие дети были госпитализированы с тяжелыми травмами.