В Мурманской области сняли режим ЧС после блэкаута

Массовые отключения электроэнергии на линиях «Россетей» начались в Мурманске и Североморске вечером 23 января. В тот же день в регионе ввели режим повышенной готовности, у части потребителей, включая многоквартирные дома, ограничили электричество. На следующий день Чибис уточнил, что по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор.