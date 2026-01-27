Самолёт NASA с искрами и пожаром экстренно приземлился в Техасе

Во время посадки из-под самолёта летели искры, после чего начался пожар. Прибывшие на место аварийные службы оперативно эвакуировали пилота из кабины. Лётчик выжил, но ему потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован. Точные причины технической неисправности устанавливаются.