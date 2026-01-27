Самолёт NASA с искрами и пожаром экстренно приземлился в Техасе

Самолёт NASA экстренно приземлился в Техасе. Видео © Х / Hasan Killik.
Во время посадки из-под самолёта летели искры, после чего начался пожар. Прибывшие на место аварийные службы оперативно эвакуировали пилота из кабины. Лётчик выжил, но ему потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован. Точные причины технической неисправности устанавливаются.
Данный самолёт, базирующийся в близлежащем Космическом центре имени Джонсона, регулярно используется NASA для проведения научных и атмосферных исследований.
А ранее в аэропорту Тенерифе (Испания) задержали 80-летнего мужчину, который пытался пронести на борт мёртвую жену. На допросе он рассказал, что супруга умерла несколькими часами ранее, когда они уже находились в аэропорту.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.