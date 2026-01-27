Ричмонд
Самолёт NASA с искрами и пожаром экстренно приземлился в Техасе

В Хьюстоне (штат Техас) исследовательский самолёт NASA WB-57 был вынужден совершить экстренную посадку из-за неисправности шасси. Инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ellington Field, сообщает WFAA.

Источник: Life.ru

Самолёт NASA экстренно приземлился в Техасе. Видео © Х / Hasan Killik.

Во время посадки из-под самолёта летели искры, после чего начался пожар. Прибывшие на место аварийные службы оперативно эвакуировали пилота из кабины. Лётчик выжил, но ему потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован. Точные причины технической неисправности устанавливаются.

Данный самолёт, базирующийся в близлежащем Космическом центре имени Джонсона, регулярно используется NASA для проведения научных и атмосферных исследований.

