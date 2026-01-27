Ричмонд
Огненный шлейф в Хьюстоне: самолету NASA пришлось садиться на брюхо

Самолет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил аварийную посадку «на брюхо» в аэропорту Эллингтон-Филд близ Хьюстона.

Самолет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил аварийную посадку «на брюхо» в аэропорту Эллингтон-Филд близ Хьюстона. Инцидент произошел во вторник около 11:30 по местному времени (20:30 по мск) из-за серьезного технического сбоя. Как сообщает телеканал ABC13, на видеозаписи момента приземления запечатлен мощный сноп искр, тянувшийся за воздушным судном вдоль всей взлетно-посадочной полосы.

Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс официально подтвердила факт чрезвычайного происшествия, раскрыв характер поломки. Она отметила, что возникла «механическая неисправность, приведшая к посадке с убранным шасси». Представитель ведомства также поспешила успокоить общественность, подчеркнув, что «все члены экипажа находятся в безопасности». По её словам, специалисты управления уже инициировали тщательное расследование для установления точных причин отказа систем.

На месте происшествия задействованы расчеты экстренных служб и военные подрядчики. Директор по авиации аэропортов Хьюстона Джим Щесняк сообщил, что работа авиаузла временно парализована. «Взлетно-посадочная полоса закрыта до тех пор, пока самолет не будет убран», — пояснил руководитель службы.

К настоящему моменту воздушное судно остается на полосе под наблюдением специалистов. По информации местных властей, полет выполнялся в рамках текущих программ ведомства, которые курируются администрацией президента Дональда Трампа в целях укрепления технологического лидерства США.

Ранее сетевой ресурс KTRK сообщал об усилении мер безопасности в районе аэродрома Эллингтон-Филд в начале 2026 года в связи с участившимися испытательными миссиями.

