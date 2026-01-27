Огненный шлейф в Хьюстоне: самолету NASA пришлось садиться на брюхо

Самолет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил аварийную посадку «на брюхо» в аэропорту Эллингтон-Филд близ Хьюстона. Инцидент произошел во вторник около 11:30 по местному времени (20:30 по мск) из-за серьезного технического сбоя. Как сообщает телеканал ABC13, на видеозаписи момента приземления запечатлен мощный сноп искр, тянувшийся за воздушным судном вдоль всей взлетно-посадочной полосы.