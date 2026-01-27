Эксперт: мошенники обманывают россиян под предлогом записи к врачу

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом записи к врачу, чтобы получить их личные данные, сообщил в интервью «360» заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
«Цель — получить код от смены пароля от Госуслуг, принципиально нового в ней нет. Просто схема приобрела новую форму», — рассказал специалист.
Он пояснил, что мошенникам не удастся получить доступ к личным данным пользователя, если тот ни при каких обстоятельствах не будет никому ничего диктовать по телефону, в том числе СМС-коды. Кроме того, обезопасить личные данные можно, установив антивирус.
«Аферисты рассылают программное обеспечение, которое само устанавливается. Почему-то многие используют антивирус на компьютере, но не на телефоне. Это станет хорошим решением, чтобы эти программы просто не запускались», — сказал Дворянский.
Если все же данные попали в руки аферистов, необходимо скорее менять учетные данные, блокировать карточку в банке и обращаться в полицию, рекомендовал эксперт.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае пенсионерка стала жертвой мошенников, которые общались с ней от имени солиста известной K-pop группы. Им удалось выманить у женщины почти 650 тысяч рублей.