Друзья Бутягина собрали более 63 тысяч евро на оплату юристов

Ранее Институт истории материальной культуры РАН сообщил, что деньги необходимы для оплаты услуг частного адвоката в Польше, специализирующегося на делах об экстрадиции. В учреждении отмечали, что с учетом особенностей польского законодательства и статуса процесса юридическая помощь может оказываться исключительно на платной основе.