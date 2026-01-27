Друзья Бутягина собрали более 63 тысяч евро на оплату юристов

На правовую поддержку арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина удалось собрать более 63,9 тысячи евро. Сбор средств был организован его близкими друзьями, которые информируют о ходе кампании и ситуации вокруг дела через специализированный Telegram-канал.
Ранее Институт истории материальной культуры РАН сообщил, что деньги необходимы для оплаты услуг частного адвоката в Польше, специализирующегося на делах об экстрадиции. В учреждении отмечали, что с учетом особенностей польского законодательства и статуса процесса юридическая помощь может оказываться исключительно на платной основе.
По данным организаторов, на клиентский счет, открытый юристами Бутягина, уже поступили десятки тысяч евро, а дополнительные средства в рублях постепенно переводятся из России.
В канале также сообщается, что декабрь выдался крайне напряженным: защита вела активные переговоры с судом, прокуратурой и администрацией СИЗО, изучала материалы дела и разрабатывала стратегию, при этом адвокат провел в следственном изоляторе более 40 часов.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что угроза экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину остается высокой.