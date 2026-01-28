Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дронов-камикадзе на деревню Горицы Погарского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавший госпитализирован.