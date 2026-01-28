Житель Брянской области пострадал при атаке дронов-камикадзе

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз в Telegram-канале.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дронов-камикадзе на деревню Горицы Погарского района Брянской области, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавший госпитализирован.