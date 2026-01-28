Авария произошла на Кутузовском проспекте

ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в районе дома № 48. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение по проспекту в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В тот же день в Москве произошло ДТП с участием нескольких машин на улице Сущевский Вал в районе дома № 65.
Ранее на этой же улице, но в районе дома № 73, также столкнулись несколько автомобилей.