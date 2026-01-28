Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирного жителя ранило во время атаки ВСУ на Брянскую область

Во время атаки украинских беспилотников на Брянскую область пострадал мирный житель деревни Горицы Погарского района. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — сообщил губернатор.

Пострадавшего увезли в больницу, где сейчас врачи делают всё необходимое.

Также в результате беспилотной атаки частично повредило жилой дом. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, что в течение дня 27 января российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 18 украинских дронов. Атаку отражали в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Цели сбивали над Брянской, Белгородской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.