Мирного жителя ранило во время атаки ВСУ на Брянскую область

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — сообщил губернатор.
Пострадавшего увезли в больницу, где сейчас врачи делают всё необходимое.
Также в результате беспилотной атаки частично повредило жилой дом. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, что в течение дня 27 января российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 18 украинских дронов. Атаку отражали в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Цели сбивали над Брянской, Белгородской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.