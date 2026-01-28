Мирного жителя ранило во время атаки ВСУ на Брянскую область

Напомним, что в течение дня 27 января российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 18 украинских дронов. Атаку отражали в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Цели сбивали над Брянской, Белгородской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.