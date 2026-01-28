При атаке БПЛА ВСУ на Брянскую область пострадал мирный житель

В результате атаки украинских беспилотников-камикадзе на деревню Горицы в Погарском районе Брянской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Он назвал произошедшее террористическим действием киевского режима.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате атаки ВСУ ранен сотрудник Голопристанской ЦРБ.
