Мирный житель пострадал из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, один человек был ранен. Об этом во вторник, 27 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате был ранен мирный житель. Его доставили в больницу, где ему оказана медпомощь, — написал он в Telegram-канале.

В результате атаки БПЛА частично поврежден один жилой дом. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом утром 27 января сообщили в Министерстве обороны России.

Днем ранее женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки украинских БПЛА на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице — она не смогла восстановиться после операции.

