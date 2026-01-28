Поисковик заявил, что семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, потому что рано или поздно понадобились бы лекарства, и жизнью ребенка родители рисковать бы не стали. Такое мнение высказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.
— Начнем с того, что в тайге есть непредвиденные ситуации. Можно подготовиться, привезти туда много продуктов. Но у этого были бы все равно какие-то свидетели. Я думаю, что следствие рассматривало эту историю, проверяло закупки, траты денег и прочее. Но еда заканчивается. Плюс в семье маленький ребенок и собака, — цитирует ее РИА Новости.
Она добавила, что можно охотиться и готовить из этого, но если человек заболел бы, то пришлось бы кому-то выйти в город, чтобы приобрести лекарства.
— Думаю, что Усольцевы адекватные. Если ребенок заболевает, то проще обратиться к врачу. Мы придерживаемся того, что они адекватные люди и не рисковали бы. Собой мы можем рисковать, но ребенком —нет, — заявила Вульферт агентству.
Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов 27 января опроверг информацию о якобы найденных в автомобиле родителей 300 тысячах рублей. Он лично присутствовал во время обыска машины семьи, пропавшей в лесу.
16 января друг семьи Усольцевых Валентин Дегтярев предположил, что Сергей Усольцев мог расправиться с членами семьи и питомцем, а потом покончить с собой. Он объяснил свою гипотезу тем, что в разговоре с ним Усольцев заявил, что погибшие в горах «будут жить вечно».
Супруги Усольцевы отправились в поход по красноярской тайге вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года. С тех пор их никто не видел. Поиски начались на следующий день — в них были задействованы десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет.