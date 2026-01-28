Ричмонд
В Киеве объявили воздушную тревогу

Сирены также работают в Сумской и Черниговской областях.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об опасности с воздуха также действует в Сумской и Черниговской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей Украины.

