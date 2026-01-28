Ричмонд
ПВО отражает атаку дронов ВСУ над Таганрогом, слышны взрывы

В пригороде Таганрога Ростовской области местные жители сообщили о серии взрывов. По данным SHOT, прогремело около пяти громких хлопков, система противовоздушной обороны была приведена в действие для отражения воздушной атаки.

Свидетели утверждают, что наблюдали вспышки со стороны Таганрогского залива и слышали характерное жужжание в небе. Предварительно, работа ПВО направлена на уничтожение украинских беспилотников на подлёте к городу. Взрывы также слышали жители соседнего Азова.

На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее в ночь на 27 января российская система ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа, уничтожив 19 БПЛА. Основные удары пришлись на Курскую область, где было ликвидировано девять дронов, а также на Краснодарский край (пять аппаратов) и акваторию Азовского моря (три единицы). По одному беспилотнику сбито в воздушном пространстве Орловской и Белгородской областей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

