ПВО отражает атаку дронов ВСУ над Таганрогом, слышны взрывы

Свидетели утверждают, что наблюдали вспышки со стороны Таганрогского залива и слышали характерное жужжание в небе. Предварительно, работа ПВО направлена на уничтожение украинских беспилотников на подлёте к городу. Взрывы также слышали жители соседнего Азова.
На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.
Ранее в ночь на 27 января российская система ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа, уничтожив 19 БПЛА. Основные удары пришлись на Курскую область, где было ликвидировано девять дронов, а также на Краснодарский край (пять аппаратов) и акваторию Азовского моря (три единицы). По одному беспилотнику сбито в воздушном пространстве Орловской и Белгородской областей.
