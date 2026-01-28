Ричмонд
Shot: Около пяти взрывов прогремело в пригороде Таганрога Ростовской области

Около пяти взрывов прозвучало в пригороде Таганрога Ростовской области. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников. Об этом в среду, 28 января, сообщили Telegram-каналу Shot местные жители.

— По словам очевидцев, первые взрывы прогремели около 30 минут назад — всего было слышно около пяти громких звуков. Местные утверждают, что видели вспышки со стороны Таганрогского залива, а также слышали жужжание в небе, — сказано в публикации.

По предварительным данным, средства ПВО уничтожают дроны ВСУ на подлете к Таганрогу. Также взрывы были слышны в Азове, говорится в посте.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, один человек был ранен. Об этом 27 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки БПЛА частично поврежден один жилой дом.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом утром 27 января сообщили в Министерстве обороны России.

