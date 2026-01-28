В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе пострадал мирный житель

Вооружённые силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по деревне Горицы Погарского района Брянской области. В результате атаки пострадал мирный житель, о чём сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По его информации, раненого мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Состояние пострадавшего уточняется.
Также в ходе удара был частично повреждён жилой дом. На месте происшествия задействованы экстренные и оперативные службы, которые проводят необходимые работы и оценивают последствия атаки.
Ранее беспилотник ВСУ совершил атаку на автомобиль скорой помощи в Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадал водитель.