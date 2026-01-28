Задержанных на военной базе в США россиянок репатриируют на родину

«По информации Иммиграционно-таможенной службы США от 26 января этого года, ей были переданы задержанные после “несанкционированного въезда” на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния две гражданки России. В настоящее время они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации», — приводит комментарий диппредставительства ТАСС.
Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают связь с иммиграционными властями. Они выясняют обстоятельства инцидента и требуют соблюдать права задержанных в полном объёме. Официального уведомления от Государственного департамента пока не поступало, хотя дипломатическую ноту уже направили.
Напомним, две гражданки России заехали на территорию базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон по ошибке. Девушки следовали указаниям навигатора и направлялись в ближайший ресторан McDonald’s. После этого их задержали и арестовали.
