Задержанных на военной базе в США россиянок репатриируют на родину

Власти США должны отправить на родину двух россиянок, которые случайно въехали на территорию военной базы в Калифорнии. Сейчас женщины ждут репатриации. Об этом сообщила пресс-служба посольства России.

Источник: Life.ru

«По информации Иммиграционно-таможенной службы США от 26 января этого года, ей были переданы задержанные после “несанкционированного въезда” на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния две гражданки России. В настоящее время они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации», — приводит комментарий диппредставительства ТАСС.

Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают связь с иммиграционными властями. Они выясняют обстоятельства инцидента и требуют соблюдать права задержанных в полном объёме. Официального уведомления от Государственного департамента пока не поступало, хотя дипломатическую ноту уже направили.

Напомним, две гражданки России заехали на территорию базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон по ошибке. Девушки следовали указаниям навигатора и направлялись в ближайший ресторан McDonald’s. После этого их задержали и арестовали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

