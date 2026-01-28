В США пограничники тяжело ранили мужчину рядом с мексиканской границей

В Аризоне, недалеко от американо-мексиканской границы в районе Аривакa, произошёл инцидент с участием агента Пограничного патруля США, в результате которого один человек был ранен и получил критическое ранение, сообщили власти округа Пима и пожарная служба Санта-Рита. О происшествии пишет New York Post, материал перевел aif.ru.
Пострадавший был эвакуирован на медицинском вертолёте в региональный травматологический центр, отметили спасатели, в то время как правоохранительные органы работают над выяснением обстоятельств стрельбы.
Информация о причинах инцидента, статусе подозреваемого и деталях произошедшего официально не разглашается, при этом инцидент произошёл в районе, где агенты патрулируют часто из-за активной незаконной деятельности вдоль границы.
Ранее сообщалось, что администрация США проведет проверку работы министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в связи с эскалацией напряженности в штате Миннесота, где жертвами рейдов против нелегальных стали американские граждане.