Рэкетиры и убийцы. 30 участников ОПГ «Тукаевские» саботируют суд

Первое заседание, хоть и краткое, наглядно продемонстрировало пестрый состав подсудимых и запутанную историю самого дела. В зале суда собрались фигуранты с разным статусом и судьбой. Двое — Адель Залялеев и Руслан Сафин — присутствовали по видеосвязи из московской «Бутырки», где они содержатся по отдельному делу о мошенничестве. Еще один, Сергей Фирсов, был доставлен под конвоем из колонии строгого режима, где отбывает срок за убийство, совершенное уже после его освобождения в 2022 году.