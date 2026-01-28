Рэкетиры и убийцы. 30 участников ОПГ «Тукаевские» саботируют суд

Фактически же процесс так и не сдвинулся с места. Первое заседание в Советском районном суде завершилось, не дойдя до оглашения обвинительного заключения. Причина — отказ части подсудимых от адвокатов, неявка защитников и очевидная неподготовленность сторон к началу слушаний по существу. На скамье подсудимых — 30 человек. Для татарстанской судебной практики это один из самых масштабных процессов последних лет, как по числу фигурантов, так и по объему материалов.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Вынужденная пауза.
Планы провести первое заседание в Советском районном суде Казани, куда из-за большого числа фигурантов было передано дело, столкнулись с организационными трудностями. Пять обвиняемых явились в суд, не заключив договоры с адвокатами. Кроме того, отсутствовали некоторые уже назначенные защитники.
На этом фоне громко прозвучало заявление одного из ключевых фигурантов — лидера ОПГ Геннадия Кирилова, уже осужденного в феврале 2025 года на 24 года колонии строгого режима по другому «тукаевскому» делу. Кирилов заявил, что намерен отказаться от адвоката и защищать себя самостоятельно. Судья Артем Идрисов, сославшись на тяжесть вменяемых статей, включая организацию преступного сообщества, постановил назначить защитников Кирилову и еще нескольким подсудимым в обязательном порядке.
Из-за необходимости решить этот вопрос слушания были немедленно отложены до 2 февраля. Столь резкий старт процесса лишь подчеркнул, с какими сложностями предстоит столкнуться правосудию. Объем уголовного дела составляет более 2100 томов, а общая сумма ущерба от действий сообщества, по версии обвинения, оценивается в 66 миллионов рублей.
Состав бандитов.
Первое заседание, хоть и краткое, наглядно продемонстрировало пестрый состав подсудимых и запутанную историю самого дела. В зале суда собрались фигуранты с разным статусом и судьбой. Двое — Адель Залялеев и Руслан Сафин — присутствовали по видеосвязи из московской «Бутырки», где они содержатся по отдельному делу о мошенничестве. Еще один, Сергей Фирсов, был доставлен под конвоем из колонии строгого режима, где отбывает срок за убийство, совершенное уже после его освобождения в 2022 году.
Среди обвиняемых — хорошо известные в криминальной хронике Казани имена. В числе предполагаемых лидеров сообщества следствием называются: Наиль Шайхутдинов (Нельсон), Альфред Гильмутдинов (Автор), Рамиль Ахметшин — сын убитого в 90-е лидера группировки Радика Ахметшина. Многие из них уже давно находятся в поле зрения правоохранительных органов. Это новое дело — вторая попытка привлечь их к ответственности за преступления 2009−2014 годов. Первый процесс, начавшийся в 2021-м, был возвращен прокуратуре для устранения нарушений в 2022 году.
Новое ОПГ.
Согласно обвинительному заключению, «Тукаевские» оформились в структурированное преступное сообщество к 2009 году. Как ранее писал «АиФ-Казань», их деятельность, по версии следствия, была многогранной и жестокой. Основу доходов составлял классический рэкет — систематическое вымогательство денег у предпринимателей под угрозой расправы и поджогов. Отказ платить «дань» карался незамедлительно и жестко.
Со временем арсенал преступных схем расширился. Сообществу вменяют масштабные мошенничества с недвижимостью и страховками, а также организацию незаконной миграции — через подконтрольные структуры, по данным следствия, было незаконно оформлено пребывание в России для более 7,5 тысяч иностранцев. Всего в рамках дела расследуются десятки эпизодов, объединенных в 2 115 томов материалов. Фигурантам вменяют широкий спектр преступлений: вымогательства, мошенничество, хулиганство, поджоги, незаконную регистрацию мигрантов и другие эпизоды.
Долгий путь к вердикту.
Отложив начало процесса, суд дал понять, что путь к приговору будет долгим и тернистым. Предстоит не только решить все организационные вопросы с защитой, но и обеспечить изучение гигантского объема материалов вновь назначенными адвокатами. С учетом количества подсудимых и сложности эпизодов процесс обещает стать одним из самых продолжительных в новейшей истории Татарстана.
Для правоохранительных органов этот суд имеет принципиальное значение. Это шанс поставить окончательную точку в истории одного из самых дерзких и живучих преступных сообществ региона, которое, по данным следствия, десятилетиями держало в страхе местный бизнес. Удастся ли на этот раз довести дело до обоснованного приговора, избежав процессуальных ошибок прошлого, покажет время. Следующее заседание назначено на 2 февраля.