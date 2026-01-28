В российском регионе при пожаре в частном доме погибли пять человек

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, возгорание на втором этаже здания на улице Ломоносова произошло ночью. К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена вся площадь второго этажа. На тушение выезжали десять человек и две единицы техники.