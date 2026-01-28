Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

Двое пожилых жителей Приморья погибли в результате пожара в жилом доме в селе Прохоры. Краевая рокуратура взяла расследование инцидента на контроль, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В результате происшествия погибли мужчина 1951 года рождения, а также женщина 1941 года рождения», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание произошло в ночь на 28 января в жилом доме на улице Советской. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.
