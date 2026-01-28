Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

Напомним, что недавно девушка оказалась заблокирована в заполненном дымом лифте многоэтажки на улице Луговая во Владивостоке. На помощь оперативно выехали огнеборцы МЧС России. Инцидент взяла на контроль прокуратура Первореченского района.