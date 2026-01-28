Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

Прокуратура взяла расследование на контроль.

Источник: PrimaMedia.ru

Двое пожилых жителей Приморья погибли в результате пожара в жилом доме в селе Прохоры. Краевая рокуратура взяла расследование инцидента на контроль, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В результате происшествия погибли мужчина 1951 года рождения, а также женщина 1941 года рождения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло в ночь на 28 января в жилом доме на улице Советской. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

Напомним, что недавно девушка оказалась заблокирована в заполненном дымом лифте многоэтажки на улице Луговая во Владивостоке. На помощь оперативно выехали огнеборцы МЧС России. Инцидент взяла на контроль прокуратура Первореченского района.

Неосторожное курение унесло жизнь мужчины во Владивостоке.

Возгорание произошло в многоквартирном доме.